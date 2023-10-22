تأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية المكلف عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمقر وزارة الخارجية التركية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على دعم جهود الدول الإسلامية في قضية الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية والدعم لهم، ومناقشة ما خلصت إليه نتائج اجتماعات القاهرة والرياض بشأن أحداث غزة الأخيرة.

وفي شأن آخر، أكد الدبيبة وفيدان دعمهم لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وتوحيد الجهود المحلية والدولية؛ لتحقيق الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة عدد من الملفات التي تم الاتفاق فيها مع الرئيس التركي، وأهمها عودة الخطوط التركية ومعالجة مشاكل الإقامة لليبيين في تركيا، وإلغاء التأشيرات بين البلدين من الجانب الليبي والجانب التركي.

كما تم في ختام اللقاء مناقشة ملف إعادة الإعمار في درنة والبلديات المجاورة، حيث أعرب فيدان بأن تركيا على الاستعداد للمساهمة والمشاركة في هذا الملف.