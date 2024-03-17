تأكيد ليبي على أهمية التحالف السياسي الإفريقي

شارك وفد دولة ليبيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية محمد عيسى، في اجتماع تحالف الدول الإفريقية المنعقد بالعاصمة المالية باماكو، والذي ناقش الاجتماع مشروع ميثاق التحالف السياسي الأفريقي.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن عيسى تأكيده في كلمة خلال الاجتماع، على “أهمية هذا التحالف السياسي مشيرا إلى أهمية توحيد الصف الأفريقي لا سيما في ظل الظروف المحيطة، وإلى ضرورة العمل على تحقيق نهضة شاملة للقارة الإفريقية.

كما دعا وكيل الخارجية إلى تفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي خاصة المالية منها لا سيما بنك الاستثمار الأفريقي الذي تستضيفه دولة ليبيا.

ونوه عيسى إلى أهمية العمل على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية تماشيا مع أجندة 2063.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية عن أهمية العمل مع الدول الأعضاء في هذا التحالف السياسي لتحقيق أهدافه وبناء مستقبل أفضل للقارة الأفريقية.