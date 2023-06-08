تأكيد ليبي فرنسي على أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير ، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، ونتائج عمل لجنة 6+6، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي.
هذا وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتشاور المشترك في المجالات المختلفة بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
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