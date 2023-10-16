تأكيد مصري أمريكي على ضرورة احتواء الأزمة في غزة

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، على خطورة الموقف الحالي في غزة وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها بايدن، اليوم الاثنين، مع نظيره المصري، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فق تم التوافق خلال المكالمة بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.