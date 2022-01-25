تأكيد مصري جزائري على ضرورة حل الأزمة الليبية ليبياً

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون، على أن حل الأزمة التي تعيشها ليبيا، يجب أن يكون ليبيا من خلال التوافق بين أبنائه بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بيان مشترك لزيارة الرئيس الجزائري إلى القاهرة، بأن السيسي وتبون طالبا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين المصري والجزائري، أكدا على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، بما يتيح المجال للشعب الليبي للتعبير عن إرادته الحرة وتحقيق آماله المشروعة.

كما أكد الرئيسان على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وعلى ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ودعم دور مؤسساتها لتلبية طموحات الشعوب العربية، ورفض محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.