تألّق عربيّ.. «الفيفا» يكشف التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، “التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي شهد تقدم منتخبي مصر والجزائر عالميا”.



ووفق التصنيف، “على الصعيد العالمي، “واصلت الأرجنتين تصدرها للتصنيف، تليها إسبانيا في المركز الثاني، في حين تراجعت فرنسا إلى المركز الثالث”.

وأكد “فيفا”، “خوض المنتخبات حول العالم 245 مباراة دولية منذ آخر إصدار للتصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، مع خوض منتخبات إفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما كانت منتخبات أوروبا على موعد مع دوري الأمم الأوروبية”.

عربيا، ووفق التصنيف، “واصل المنتخب المغربي تألقه على الساحة الدولية حيث جاء في المركز 12 عالميا في التصنيف الشهري الصادر عن “فيفا”، ليحل في صدارة المنتخبات العربية والإفريقية، وحصل “أسود الأطلس” على 1694.24 نقطة، متفوقا على منتخبات عريقة مثل “الأوروغواي، المكسيك، والدنمارك”.

وبحسب التصنيف، “تقدم “المنتخب المصري” مركزا واحدا ليحتل المرتبة 32 عالميا، بعد أن كان في المركز 33 خلال التصنيف السابق، والثاني عربيا وإفريقيا، ومثله فعل “منتخب الجزائر”، محتلا المركز 36 في الترتيب العالمي الجديد، والثالث عربيا، بعد المغرب ومصر، والرابع إفريقيا، بعد كل من المغرب والسنغال ومصر”.

آسيويا، وبحسب التصنيف، “استمرت صدارة “منتخب اليابان” يليه “إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر وأوزبكستان والسعودية والعراق في قائمة التصنيف على مستوى القارة الآسيوية”.

Spain jump into the top two in the latest #FIFARanking! 🇪🇸🆙 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 3, 2025