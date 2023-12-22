تأمين الانتخابات المرتقبة.. محور لقاء «الطرابلسي» بالمبعوث الأمريكي

التقى وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في ليبيا جيرمي برنت، والملحق السياسي والأمني بالسفارة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالسفارة، فقد نوقش خلال الاجتماع عدة مواضيع أهمها الوضع السياسي والأمني في ليبيا، إضافة إلى مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ودور وزارة الداخلية حول الملف الأمني، ومدى جهوزية الوزارة بملف الانتخابات.

وفي هذا الصدد، أكد الطرابلسي الاستعداد التام للوزارة لتأمين وحماية هذا الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، وأشار إلى الخطط الأمنية بالخصوص مع إبراز جهود الوزارة في إعادة تطوير وتأمين منفذ رأس إجدير البري.

وقدم الوزير إحاطة حول الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة في إعادة فتح وتأمين معبر غدامس – الدبداب البري مهع الجزائر وتشغيله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

كما تطرق الطرابلسي إلى تأمين القاطع الحدودي الممتد من رأس إجدير إلى مشهد صالح، منوهاً بأن العمل جارٍ على تأمين القاطع الحدودي مع الجزائر.

التقى كل من المبعوث الخاص السفير نورلاند والقائم بالأعمال برنت بوزير الداخلية الطرابلسي في طرابلس لمناقشة أمن الانتخابات في إطار دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لجمع الأطراف المؤسسية لحل المسائل السياسية وقيادة ليبيا نحو الانتخابات ونحو حكومة وطنية موحدة.… pic.twitter.com/esKEYVLewK — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) December 21, 2023