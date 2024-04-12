تأمين «التغذية الكهربائية» لجميع المواطنين في درنة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين في مدينة درنة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت الشركة، أن فرق الصيانة التابعة لإدارة توزيع درنة بالتعاون مع دائرة التحكم الفرعي، أجرت صيانة لكابل رئيسي معطوب يغذي ثلاث محطات، مشيرة إلى أن العمل استمر عدة ساعات لتحديد مكان العطب ثم إصلاحه.

وفي منطقة السائح، أجرت فرقة الخطوط بدائرة توزيع السائح أعمال صيانة طارئة على خط 11 ك. ف، لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

#متابعات || جانب من الأعمال التي قامت بها الفرق الفنية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك لتأمين التغذية الكهربائية لجميع… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ١٢ أبريل ٢٠٢٤