تأمين الحدود.. أهم محاور لقاء «المنفي» بالسفير التونسي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء السبت، رسالة خطية من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قام بتسليمها مبعوثه الخاص سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وتناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة السياسية والأمنية، وتأمين الحدود بما يضمن حرية الحركة والعبور بين الجانبين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما تطرق اللقاء إلى قضايا التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز الفضاء المغاربي لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء.