تأمين الحدود.. محور اجتماع «اللافي» و«الحداد»على خلفية أحداث النيجر والسودان

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، الخطوات المتخذة لتأمين الحدود.

الاجتماع الذي حضره آمر ركن حرس الحدود نوري شراطة، جرى خلاله استعراض الرؤية الاستراتيجية لتأمين الحدود في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتي السودان والنيجر.

وشدد اللافي على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الاطار، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أكّد اللافي والحداد خلال الاجتماع على الاسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.