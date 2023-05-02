تأمين الزاوية والانتخابات.. محور اجتماع «المنفي» و«الدبيبة»

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عدد من الملفات الأمنية والخدمية.

وقالت منصة «حكومتنا» التابعة لرئاسة الوزارة إنّ اللقاء تطرق إلى متابعة خطة رئاسة الأركان العامة فيما يخص الوضع الأمني في مدينة الزاوية.

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، أكدا الطرفان على تنسيق الجهود من أجل دعم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للوصول للانتخابات.

كما بحث الجانبان عددا من الملفات الخدمية المتعلقة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات التنمية المعتمدة بخطة العام 2022، لضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية.