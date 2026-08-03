تأمين طرابلس أولوية.. المنفي يرحب بجهود التنسيق المشترك ويدعم القوات

بحث رئيسُ المجلسِ الرئاسي، القائدُ الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع عددٍ من القيادات الأمنية والعسكرية مستجداتِ الأوضاع الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس، إلى جانب آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يدعم تأمين طرابلس الكبرى ورفع مستوى الجاهزية الميدانية.

وأوضح المكتبُ الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع، الذي عُقد في العاصمة طرابلس، ضم وكيلَ وزارة الدفاع، فريق عبدالسلام الزوبي، ومديرَ إدارة الاستخبارات العسكرية وآمرَ اللواء 444 قتال، فريق محمود حمزة، ورئيسَ جهاز الأمن العام، لواء عبدالله الطرابلسي.

وتناول اللقاء سبلَ تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعزز قدرة المؤسسات المختصة على أداء مهامها بكفاءةٍ وفاعليةٍ، ويرفع مستوى الاستعداد الميداني لتأمين العاصمة.

وقال رئيسُ المجلسِ الرئاسي، القائدُ الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي: “ندعم ونرحب بكل الجهود الرامية إلى التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يُعزز التكامل بينها، ويدعم تطوير وتنظيم هياكلها وتبعياتها وفق الأطر القانونية والمؤسسية التقليدية للدولة، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة وحماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن العام”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المجلس الرئاسي الليبي للملف الأمني، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يدعم استقرار العاصمة ويعزز كفاءة أداء الأجهزة المختصة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.