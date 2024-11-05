تأمين عملية نقل المواد الانتخابية من مخازن المفوضية

ذكرت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، “أنه وفي إطار استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقبلة، قامت إدارة تأمين وحماية الانتخابات التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتعاون مع دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة ومديريات الأمن في (طرابلس، تاجوراء، القربولي، الخمس، زليتن، مصراتة، وسرت)، بتأمين عملية نقل المواد الانتخابية من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في مدينتي مصراتة وسرت”.

وقد جرى ذلك بالتنسيق بين الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية في مديريات الأمن المعنية لضمان سير العملية بسلاسة وأمان.