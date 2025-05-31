تأمين محكم لمباراة الاتحاد والمدينة في «ملعب طرابلس الدولي»

شاركت مديرية أمن طرابلس في تأمين مباراة نادي الاتحاد ونظيره نادي المدينة، التي أُقيمت مساء اليوم على أرضية ملعب طرابلس الدولي، وذلك ضمن إياب منافسات مرحلة السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وبدون حضور جماهيري.

وجاءت هذه المشاركة الأمنية في إطار الخطة المعتمدة لتأمين المباريات الرياضية وضمان سيرها في أجواء آمنة ومنظمة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس التزامها بمواصلة دورها في تأمين الفعاليات الرياضية والمناسبات العامة، بما يعزز الاستقرار ويُجسّد صورة حضارية للمدينة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مرحلة حاسمة في الدوري، حيث يسعى كل من نادي الاتحاد ونادي المدينة لتحقيق الانتصارات التي ترفع من حظوظهما في المنافسة على لقب الدوري أو التأهل للمراحل التالية.





















