تأمين وصول فوج الحجاج الـ16 من الجبل الأخضر إلى مكة المكرمة

في إطار حرصها على سلامة الحجاج الليبيين وسرعة الاستجابة للطوارئ، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن وصول الفوج السادس عشر من حجاج تنسيقية الجبل الأخضر إلى مكة المكرمة سالمين، وذلك بعد تعثّر رحلتهم الجوية بمطار الأبرق.

وكانت طائرة الخطوط الأفريقية المخصصة لنقل الحجاج قد خرجت عن مسارها بالمطار، ما أثار حالة من القلق في صفوف الحجاج وذويهم، إلا أن الهيئة تحركت بشكل فوري، حيث أعادت جدولة الرحلة وأرسلت طائرتين من نوع إيرباص 320 لضمان استكمال الرحلة بشكل آمن ومنظم.

وأكدت الهيئة أن جميع الحجاج وصلوا إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة بحمد الله، وهم بصحة جيدة، معربين عن شكرهم لله على سلامتهم وبلوغهم بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وكان استقبل مطار الأبرق الدولي، صباح اليوم، أفواج حجاج بيت الله الحرام القادمين من المنطقة الشرقية، وذلك ضمن ترتيبات لجنة الحج لموسم 1446هـ، ووفقاً للجدول الزمني المعتمد.

وجرى الاستقبال بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الفنية والأمنية العاملة بالمطار، الذين أشرفوا على تنظيم عملية تسفير الحجاج وضمان انسيابية الإجراءات بكل سهولة ويُسر، في أجواء اتسمت بالتنظيم والدقة.

في السياق، تواصل لجنة المشاعر المقدسة التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة جهودها المكثفة في تجهيز مخيم عرفات، استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مريحة وآمنة تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والخشوع.

وحرصت الهيئة في تعاقداتها على توفير كافة المستلزمات والخدمات التي تضمن راحة الحجاج من إقامة وتبريد وإمدادات غذائية، إضافة إلى التهيئة الروحية التي تعين ضيوف الرحمن على التفرغ للذكر والدعاء والعبادة في يوم عرفة، أحد أعظم أيام الحج.

ويأتي هذا الجهد في سياق التزام الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بتوفير أقصى درجات العناية والرعاية للحجاج الليبيين، وضمان رحلتهم الإيمانية بكل سلاسة وأمان.