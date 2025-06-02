تأهل رسمي لـ«كأس العالم للأندية 2029».. تعرّف على الأندية العربية المشاركة

رغم أن التركيز الكروي العالمي منصب حالياً على النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منتصف يونيو الجاري في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، بدأت ملامح النسخة التالية المقررة في عام 2029 بالتشكل، بعد أن ضمنت 3 أندية تأهلها المبكر إلى البطولة الكبرى.

ويأتي ذلك ضمن النظام الجديد للبطولة، التي تقام كل 4 سنوات على غرار كأس العالم للمنتخبات، وتجمع نخبة أندية العالم من أبطال القارات، ما يمنحها طابعاً تنافسياً فريداً يجعل التأهل إليها إنجازاً في حد ذاته.

الأندية المتأهلة حتى الآن إلى نسخة 2029:

باريس سان جيرمان الفرنسي

حجز النادي الباريسي مقعده التاريخي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إثر فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في نهائي عام 2025، في إنجاز يُعد نقطة تحول في تاريخ الفريق الفرنسي.

الأهلي السعودي

تأهل ممثل الكرة السعودية بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، متغلباً على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، ليعود إلى الواجهة القارية ويضمن موقعه بين كبار العالم.

بيراميدز المصري

فجّر بيراميدز مفاجأة مدوية بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على ماميلودي صن.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة في 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة كبرى أندية العالم، من بينها ريال مدريد، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، والأهلي المصري، وتُفتتح بمواجهة مرتقبة بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري.

في المقابل، لم يتم بعد الإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة التالية في عام 2029، فيما تستمر التصفيات القارية على مدار السنوات القادمة لتحديد بقية الأندية المتأهلة.