تأهل 38 طالبا للاستفادة من مبادرة المَوْهوبِين العرب 2023-2024

تَسلَّمتْ اللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم، السبت، النتائج النِّهائية لِمشاركة 89 طالباً وطالبة ليبية فِي الدّورة الثالثة لِمبادرة المَوْهوبين العرب 2023-2024م التي أَطْلقتها مؤسّسة الملك عبدالعزيز ورجاله لِلموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع المُنظمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وَشهِدتْ مشاركة عدّة دول عربية.

وَتأتِي هذه المبادرة كبرنامج تنفيذِي على مستوى العالم العربي لِتحقيق تكامل الرّعاية والاِستثمار فى الطاقات البشرية الشابة فى العالم العربي، كما تهدف هذِه المُبادرة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رِعاية المَوهوبِين فى العالم العربي، وكذلك لِقيادة حراك لاِكتشاف وَرعاية واحتِضان الطاقات الشابة الموهوبة، والمُبدعة فى العالم العربي.

وَشاركتْ ليبيا في المُبادرة بــ 89 طالباً وطالبة، تمكن 53 طالباً منهم من اِستكمال الاختبار النّهائي وتأهَّل منهم 38 طالباً للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة (8 طلاب تحصَّلوا على تصنيف موهبة اِستثنائية – 14 تحصلوا على تصنيف موهوب – 16 طالباً تحصَّلوا على مستوى واعِد بِالموهبة). .

وبِحسب اللجنة الوطنية، سَيُشارك الموهوبون الحاصلون على درجة “الموهبة الاِستثنائية”، وهي الدرجة الأعلى ضِمن مقياس” الموهوبون العرب” فِي حزمة من البرامج التي تُقدِّمها مؤسسة “موهبة” للطلبة من هذه الفئة، لِتنمية قدراتهم وصقل مَواهِبهم، وتشمل برامج رعاية حُضورية وعَنْ بُعد، تتضمّن برنامج التَّميز للالتحاق بالجامعات المرمُوقة، لِتقديم الإرشاد والاِستشارة والتّوجيه، وتدريبهم على القيادة، إلى جانِب برنامَجَي “موهبة الإثرائي العالمي”، و”موهبة الإثرائي الأكاديمي”. .

فِيما سيُشارك الطلاب الحاصِلون على درجة “مَوْهُوبْ” في برامج رعاية حُضورية وعن بُعد تتضمّن برنامجَي “موهبة الإثرائي العالمي”، و”موهبة الإثرائي الأكاديمي”، فِيما سَتُقدّم مؤسّسة “موهبة” للطلاب المكتشفين على درجة “واعِد بالمَوهِبة”، برنامج رعاية يتضمّن “برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي”.