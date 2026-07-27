برامج تدريبية جديدة لرفع «كفاءة المعلمين» وتحسين جودة التعليم

أنهى أكثر من 230 معلماً ومعلمة متطلبات المجموعة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية للتدريس “English for Teaching”، بعد خمسة أشهر من التدريب المكثف، ضمن جهود تهدف إلى رفع كفاءاتهم المهنية وتعزيز قدراتهم داخل الفصول الدراسية.

وركز البرنامج على تطوير المهارات اللغوية والتربوية للمشاركين، وتمكينهم من استخدام اللغة الإنجليزية بفاعلية ضمن الممارسات التعليمية، بما يدعم تحسين جودة التدريس ويسهم في رفع مستوى التحصيل لدى الطلاب.

وينفذ البرنامج ضمن المشروع الوطني لتطوير تعلم اللغة الإنجليزية في ليبيا، الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بتمويل من وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم تأهيل معلمي اللغة الإنجليزية وتطوير قدراتهم المهنية.

ومع انضمام المجموعة الجديدة، تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 350 معلماً ومعلمة، في إطار برنامج مستمر يستهدف تعزيز مهارات الكوادر التعليمية ودعم تطوير العملية التعليمية في مختلف المناطق الليبية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق جلسات المجموعة الأولى من دورة “مهارات بناء الاختبارات التحصيلية وفق جدول المواصفات”، ضمن برامج المنصة التدريبية عن بُعد التي ينفذها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بمشاركة 64 متدرباً من العاملين بقطاع التعليم.

وتركز الدورة على تنمية قدرات المعلمين في إعداد اختبارات تتسم بالصدق والموضوعية، مع تحقيق التوازن بين نواتج التعلم ومستوياتها المعرفية، بما يسهم في بناء أدوات تقييم توفر قياساً دقيقاً وعادلاً لمستوى تحصيل الطلاب.

واستُهل البرنامج التدريبي باختبار قبلي لقياس المستوى المعرفي للمشاركين قبل بدء المحتوى التدريبي، بهدف تقييم مستوى المتدربين ورصد مدى تقدمهم خلال مراحل الدورة.

كما تتضمن الدورة اختبارات وأنشطة تقييمية تنفذ على امتداد البرنامج التدريبي، ضمن آليات المتابعة المستمرة التي يشرف عليها المكلفون من المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، لضمان تحقيق الأهداف التدريبية ورفع كفاءة المشاركين.

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم لتعزيز التدريب المستمر للعاملين في قطاع التعليم، وتطوير مهاراتهم في مجالات اللغة الإنجليزية والتقويم والقياس التربوي، بما يدعم تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.