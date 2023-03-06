تأهيل المسلحين.. ودمج المؤسسة العسكرية.. خطوة «الحداد» و«الناظوري» القادمة

قالت وكالة سبوتنيك إنّ رئيسي الأركان في ليبيا محمد الحداد وعبد الرازق الناظوري سيعملان على تأهيل المسلحين خارج سلطة الدولة، ودمجهم مع المؤسسة العسكرية أو المؤسسات المدنية.

وذكرت الوكالة أنّه سيتم العمل على تأهيل الشباب المنطوين تحت مجموعات مسلحة ومن يحملون السلاح خارج سلطة الدولة لتأهيلهم عسكريا ومن لديه الرغبة بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

وأوضحت الوكالة أنّ الشباب الذين لا يرغبون في الإندماج بالمؤسسة العسكرية وتركوا أسلحتهم ومجموعاتهم سيكون لهم عملية تأهيل في مؤسسات أخرى مدينة.

واعتبرت الوكالة أنّ هذه الخطة تأتي في أعقاب اتفاق الطرفين على تشكيل قوات ليبية مشتركة لحماية الحدود، كما أنّها تهدف إلى سحب السلاح وتحويل التشكيلات المسلحة إلى قوة منتجة وداعمة للأمن القومي للبلاد.