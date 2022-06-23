تأييدا لعمل 5+5.. «باشاغا»: حكومتي تُؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ حكومته تؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مسترشدة باللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز في لندن، أكد فتحي باشاغا أنّه يُؤيد بشكل كبير عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي تدعو إلى سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، وهو يدعم هذا النهج بقوة وفق تعبيره.

وردا على سؤال حول وجود مرتزقة فاغنر الروس في ليبيا، قال باشاغا إن المجموعة كانت في ليبيا وأنه ليست لديه أي علاقة مع موسكو لكنّه يقف مع اللجنة العسكرية التي تشدد على ضرورة أن تكون كل قوة أجنبية خارج البلاد.