تاجوراء.. حملة موسعة ضد الهجرة «غير الشرعية»

أعلنت مديرية أمن تاجوراء انطلاق حملة أمنية موسعة تستهدف ضبط المهاجرين غير الشرعيين داخل نطاق الحدود الأمنية للمديرية، في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

وأوضحت مديرية أمن تاجوراء أن الدوريات الأمنية تواصل عملها بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، لتنفيذ عمليات ميدانية تستهدف الأشخاص الذين لا يحملون وثائق سفر أو مستندات رسمية تثبت وضعهم القانوني، إضافة إلى ملاحقة المتورطين في تنظيم أو تسهيل عمليات الإيواء غير القانوني.

وشهدت مدينتا تاجوراء والقره بوللي تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية المكثفة استهدفت مواقع وأوكار تستخدم لإيواء مهاجرين غير شرعيين داخل نطاق اختصاص المديرية، وأسفرت العمليات عن ضبط أعداد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفق القوانين واللوائح النافذة.

وأكدت مديرية أمن تاجوراء أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الحملات تنفذ وفق خطط أمنية تعتمد على جمع المعلومات والتحري المسبق وتحديد الأهداف بدقة.

وفي السياق ذاته، شدد مدير أمن تاجوراء اللواء محمد دخيل على أن الحملة الأمنية مستمرة ولن تتوقف حتى ضبط جميع المهاجرين غير الشرعيين داخل نطاق اختصاص المديرية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل مهامها الميدانية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الظواهر السلبية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الأمنية المتواصلة في ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل أحد أبرز التحديات الأمنية في البلاد، خصوصًا في المناطق القريبة من العاصمة طرابلس، حيث تنشط شبكات تهريب البشر والإيواء غير القانوني.