تاجوراء.. عملية أمنية تنهي نزاعاً عقارياً عمره 15 عاماً

نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين، عملية إخلاء قطعة أرض تقع في منطقة الجنين بتاجوراء، وإعادتها إلى مالكها الشرعي، وذلك تنفيذًا لأمر رئيس نيابة شرق طرابلس الابتدائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2012، حين جرى الاستيلاء على الأرض بقوة السلاح، قبل أن تتخذ الجهات المختصة إجراءاتها القانونية لاحقًا لمعالجة الوضع وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وباشرت إدارة إنفاذ القانون تنفيذ القرار القضائي، حيث أخلت الأرض وسلّمتها إلى مالكها بعد 15 عامًا من الاستيلاء عليها.

كما جرى إحالة محضر الواقعة وكافة المستندات إلى مكتب رئيس نيابة شرق طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود إنفاذ القانون لتعزيز سيادة القانون واستعادة الحقوق المنهوبة، ومتابعة القضايا المرتبطة بالتعديات على الأملاك الخاصة.

هذا وتشهد بعض المناطق في ليبيا ملفات مرتبطة بالنزاعات على الملكيات العقارية، وتعمل الجهات القضائية والأمنية على معالجتها عبر أوامر نيابية وإجراءات تنفيذية تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق القانون.