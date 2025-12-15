تاجوراء والجديدة.. المفوضية تدعو الناخبين لاستلام بطاقاتهم

نبهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الاثنين، جميع الناخبين في بلديتي تاجوراء والجديدة إلى أن اليوم يمثل آخر يوم لاستلام بطاقة الناخب لعام 2025، وذلك قبل انتهاء الدوام الرسمي.

ودعت المفوضية المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع في بلدياتهم لضمان استلام بطاقاتهم ضمن المواعيد المحددة، حفاظًا على حقهم في المشاركة في انتخابات المجالس البلدية القادمة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار خطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية، ودعم مسار اللامركزية في ليبيا، بما يتيح للناخبين ممارسة حقوقهم الديمقراطية بشكل فعال ويضمن تنظيم العملية الانتخابية بسلاسة.