تاريخ استخدام «الفيتو الأمريكي» لدعم إسرائيل

عملت الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها، على تقديم الدعم اللامتناهي لإسرائيل، ويأتي “الفيتو”، الأخير الذي استخدمته لحمايتها أمس في إطار سلسلة طويلة استخدمته فيها.

وبحسب تقرير نشره موقع “غلوبال أفير”، فإن واشنطن استخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي حتى ديسمبر الأول الماضي، لدعم إسرائيل فقط، 45 مرة، ومع الفيتو الأخير الذي تم استخدامه، أصبح 46 مرّة.

وأشار الموقع، إلى أنه من بين 46 مرة التي تم استخدام “الفيتو” الأمريكي لدعم إسرائيل، هناك 34 مرة تخص الأراضي الفلسطينية وحدها.

يذكر أن “الفيتو”، هو حق تملكه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وهو ما يسمح لأي من هذه الدول بمنع المجلس من إصدار أي قرار حتى إذا كانت باقي الدول 14 الأخرى مؤيدة له.

وكانت واشنطن استخدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي، “الفيتو” 3 مرات، الأول في 12 أكتوبر 2023، إذ فشل مجلس الأمن في إصدار قرار بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة بسبب “الفيتو” الأمريكي.

وفي 16 ديسمبر2023، فشل المجلس في إصدار قرار بإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في دعاوى بارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب في غزة.

ويوم أمس، 20 فبراير،2024، فشل المجلس أيضا في الموافقة على القرار الجزائري الخاص بهدنة إنسانية فورية في غزة.