تاريخ جديد للكاراتيه.. نوري السعداوي يمثل ليبيا والقارة الإفريقية في بطولة العالم

حقق بطل الكاراتيه الليبي نوري السعداوي إنجازًا تاريخيًا بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه لتمثيل ليبيا والقارة الأفريقية في بطولة العالم للكاراتيه 2025، التي تستضيفها مصر وفق النظام الجديد المعتمد من قبل الاتحاد الدولي.

ويحظى السعداوي بدعم ورعاية وزارة الرياضة الليبية، ويأتي تأهله بناءً على نتائجه المتميزة وتصنيفه الدولي المتقدم ضمن أفضل 30 لاعبًا عالميًا، ما يجعله أول رياضي ليبي يتأهل إلى بطولة العالم لفئة الكبار، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه الليبي.

يعتبر هذا التمثيل خطوة كبيرة تسلط الضوء على تطور رياضة الكاراتيه في ليبيا، وترسيخ حضورها في المحافل الدولية.

كل التوفيق للنجم نوري السعداوي في مشواره العالمي.