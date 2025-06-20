تاكر كارلسون يحرج تيد كروز.. تصريح مثير يكشف تنسيقًا عسكرياً أميركياً إسرائيلياً ضد إيران

انتشر مقطع فيديو لمقابلة مثيرة أجراها الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون مع السيناتور الجمهوري تيد كروز، بشكل واسع على منصات التواصل، بعدما أدلى كروز بتصريحات وُصفت بأنها “زلة لسان” كشفت عن تحضيرات عسكرية أمريكية ضد إيران، بالتنسيق مع إسرائيل.

وفي المقابلة التي بثت مساء الأربعاء، فوجئ كارلسون بردود ضيفه عند سؤاله عن إيران، متهمًا إياه بالجهل إزاء البلد الذي يدعو لإسقاط نظامه.

وعندما سأله عن تعداد سكان إيران، أجاب كروز: “لا أحط علمًا بتعداد السكان”، ليُباغته كارلسون بالقول: “ألا تعرف عدد سكان دولة تريد الإطاحة بحكمها؟ أنت لا تعرف شيئًا عن إيران!”.

فرد كروز مهاجمًا: “بل أنت من لا يعرف، لأنك تنكر محاولتهم اغتيال الرئيس ترامب، وتصف قتل قاسم سليماني بأنه قرار سيئ”، لكن المفاجأة جاءت عندما اندفع كروز قائلاً: “نحن نحضّر لضربات عسكرية اليوم!”، ما اعتبره كثيرون إقرارًا غير مقصود بتحضيرات جارية لعمل عسكري مباشر ضد إيران.

وحين سأل كارلسون عن دور إسرائيل، قال كروز: “إسرائيل كانت تحضّر (للضربات)”، قبل أن يتدارك الموقف موضحًا: “بمساعدتنا… إسرائيل تقود الهجمات ونحن ندعمها”.

بالتزامن مع هذه التصريحات، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن شن هجوم محتمل على إيران، لكنه سيفعل ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: “تلقيت رسالة مباشرة من الرئيس، وأقتبس: بناءً على احتمال كبير لعقد مفاوضات مع إيران، سأتخذ قرارًا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كنت سأتحرك (عسكريًا) أم لا”.

كما ألمحت إلى وجود اتفاق محتمل مع طهران، من شأنه أن ينهي برنامج تخصيب اليورانيوم ويوقف قدرات إيران النووية العسكرية.

وفي تل أبيب، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية العسكرية ضد إيران تسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، قائلًا: “نحن متقدمون على الجدول الزمني في عمليتنا ضد إيران”.