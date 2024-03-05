«تاليسكا» يُعلن نهاية موسمه مع نادي النصر السعودي

أعلن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، انتهاء موسمه مع فريق العاصمة الرياض بسبب الإصابة.

وكتب تاليسكا (30 عاما) في حسابه على منصة “إكس”: “أتوجه إلى إيطاليا لمواجهة تحد آخر. ابدأ رحلة التغلب على خلع العضلة المستقيمة الفخذية”.

وأكد تاليسكا أن الإصابة جزء من الرياضة لكنه مصمم على أن تبدأ رحلة التعافي الآن، واعدا بالعودة أقوى الموسم المقبل للمساهمة أكثر في نجاحات النصر.

وكان تاليسكا تعرض للإصابة في التدريب قبل الأخير قبل مواجهة النصر ضد العين الإماراتي (0-1) أمس الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مما دفع المدرب البرتغالي لويس كاسترو إلى استدعاء السنغالي ساديو ماني لتعويض غياب المهاجم البرازيلي.

ويشكل غياب تاليسكا عن نهاية الموسم ضربة كبيرة للنصر ثاني ترتيب الدوري السعودي بفارق تسع نقاط عن الهلال.

ويحتل تاليسكا المركز الثالث في ترتيب الهدافين في الدوري السعودي لهذا الموسم، إذ سجل 16 هدفا، بفارق ستة عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وثلاثة عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).