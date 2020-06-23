تاورغاء.. التأكيد على ضرورة استمرار توفير الدعم لعودة الخدمات الأساسية

أشادت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء – مصراتة، المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1423 لسنة 2017 بالتطورات الإيجابية في تفعيل القطاعات الخدمية بالمدينة، لاسيما صيانة المدارس، ومستشفى تاورغاء، والمقار الإدارية، وإعادة افتتاح بعض المحال التجارية، الأمر الذي أسهم في استقرار عدد 1000 أسرة بالمدينة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء، في العاصمة طرابلس، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين الدكتور يوسف جلالة، وبحضور وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، الصعوبات التي تواجه مكتب شركة الخدمات العامة تاورغاء لتنفيذ مشاريعها، والخطوات التي يجب اتخاذها لتذليلها.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عن اللجنة تأكيدها، على ضرورة الاستمرار في توفير الدعم لعودة الخدمات الأساسية منها قطاع الصحة، التعليم، البنية التحتية والمزيد من جهود قطاع الكهرباء، والعمل على توفير المعدات اللازمة لتقوية الشبكة، وإزالة ونقل مخلفات البناء من الطرقات الرئيسية، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي.

كما استعرضت اللجنة الإجراءات اللازمة لتنفيذ بند جبر الضرر وصرف التعويضات للجان المكلفة حسب الاتفاق المعتمد من المجلس الرئاسي، ومتابعة الملف الصحي مع اللجنة المختصة، وأكدت الاستمرار في متابعة جميع المشاريع والإجراءات ضمن اختصاصها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة.