تاورغاء تحتضن احتفالية اليوم الوطني للمصالحة

أقيمت مساء اليوم الجمعة، احتفالية اليوم الوطني للمصالحة تحت “شعار همّة حتى القمّة” بمدينة تاورغاء.

وشارك في هذا اليوم شخصيات ومسؤولين والعديد من رجال الوطن من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وأكد جميع المشاركين على ضرورة المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي والمضي قدما نحو إعادة الأعمار وبناء الوطن الواحد.

واعرب رئيس المجلس المحلي تاورغاء عن شكره وتقديره لكافة الوفود المشاركة في هذا اليوم الوطني.

ويعتبر اليوم الوطني للمصالحة يوماً تاريخياً تتجسد فيه وحدة الليبيين وتسامحهم وطيبة نفوسهم ووحدة نسيجهم، كما يأتي الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة توقيع اتفاق تاورغاء – مصراتة وعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.