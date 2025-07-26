تاورغاء.. جلسة توعوية لتمكين النساء من مواجهة مخاطر الذخائر المتفجرة

شاركت ثلاث عشرة ممثلة عن فرع تاورغاء للمجلس القومي للمرأة الليبية في جلسة توعوية حول مخاطر الذخائر المتفجرة، نظمها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومنظمة السلام الليبية.

وهدفت الجلسة إلى تمكين المشاركات من التعرف على أنواع الذخائر المتفجرة ومخاطرها، بالإضافة إلى سبل الوقاية منها، وذلك حفاظًا على سلامتهن وسلامة مجتمعاتهن، خصوصًا في المناطق الزراعية التي لا تزال تُعد بؤرًا مرتفعة الخطورة نتيجة مخلفات الحرب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة توعية شاملة ينفذها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، وتهدف إلى الحد من المخاطر وتعزيز الوعي المجتمعي، في إطار جهود متواصلة لدعم السلام والتنمية في مدينة تاورغاء.