«تاياني»: الجزائر ومصر وتركيا لهم تأثير على السياسيين والعسكريين في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يُعدّ أمراً حاسماً لإبطاء الهجرة غير القانونية ومواجهة التهديد الإرهابي الذي ينطلق من منطقة الساحل الإفريقي باتجاه حوض المتوسط.

وأكد تاياني في مقابلة مع صحيفة «ميسّاجّيرو» عقب زيارته القاهرة، أن دولا مثل الجزائر وتركيا ومصر لها تأثير على بعض رجالات الحياة السياسية والعسكرية في ليبيا.

وشدّد تاياني على ضرورة الحد من النزاعات وخلق أجندة إيجابية تضع في أولوياتها الانتخابات الرئاسية لإضفاء الشرعية على القادة السياسيين الجدد في ليبيا.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي الدول المعنية بالملف الليبي إلى الاتفاق على عملية سلام تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة، وفقا لتعبيره.