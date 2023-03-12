«تاياني»: لا يزال من غير الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه لا يزال من غير الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات على الرغم من جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي تدعمه إيطاليا.

وأوضح تاياني في تصريح لراديو 24 أن بلاده لقد قدمت بالفعل زورق دورية إلى خفر السواحل الليبي وستسلم زورقين آخرين في الأسابيع المقبلة بحضور المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع أوليفر فارهيلي.

وكان تاياني أكّد أنّ بلاده تعمل في الملف الليبي من أجل الاستقرار المنطقة بأسرها مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها تركيا ومصر والحديث مع جميع القوى في الميدان.