تاياني: مقتل «القذافي» كان خطأ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “استعادة الوحدة الحقيقية في ليبيا والعمل على إجراء انتخابات حقيقية، يُعد أمر ضروري ولضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي كذلك”.



ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله: “مقتل العقيد الليبي معمر القذافي كان خطأ لأن الوضع ساء على إثر ذلك”، مضيفا أن “سيلفيو برلسكوني كان محقًا في هذه المسألة أيضًا”.

وقال الوزير الإيطالي: “التقينا أمس برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وسالتقي به مجددا اليوم بعد الظهر”.

وأشار تاياني إلى التوقيع” بالأمس على اتفاقيات من خلال شركة إيني ووزارة الداخلية، وأقمنا طاولة ثابتة بين إيطاليا وليبيا ستكون مرفوقة بلقاءات بين الشركات، كما نذكر بأننا نعيد بناء مطار طرابلس”.