«تاياني»: من الصعب تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن الهجرة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّه من الصعوبة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا المتعلقة بملف الهجرة، ولكن سيتم تقييمها.

وأكد “تاياني” في تصريح له أنّ «الوضع الحالي العام معقد وخطير للغاية وهناك مشاكل ضخمة في كل مكان، من تونس إلى الصومال، مرورا بليبيا وتشاد كذلك سوريا ولبنان وأفغانستان».

وطالب تاياني بضرورة العمل من أجل السلام واللاجئين بالمنطقة، قائلا: «ومع ذلك يجب أيضًا حل مشكلة الهجرة، ليس فقط على المدى القصير، ولكن حتى على المدى الطويل».

ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام لمواجهة تدفق المهاجرين إلى بلاده القادمة من جنوب إيطاليا وعبر كرواتيا من ممر البلقان.