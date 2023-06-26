«تاياني»: موسكو اليوم أكثر ضعفا في أوكرانيا وشمال إفريقيا

رأى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنّ روسيا قد غدت أكثر ضعفاً، إذ ظهرت تصدعات كبيرة في نظامها العسكري، الذي كانت مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة رائدته، وأنّ هذه ستكون خسارة كبيرة لها.

وقال تاياني لصحيفة «لا ستامبا» إنّ ما سلف ذكره، يشمل ما يحدث في أوكرانيا كما في شمال إفريقيا، لأن تأثير «فاغنر» كان ضاراً في تلك المناطق.

وأشار تاياني إلى أنّ «فاغنر» أدّت إلى زعزعة استقرار المنطقة والتأثير على تدفقات الهجرة، وأنّ هناك هذه الانقسامات الآن، لكن «نحن لا نتدخل في الحياة السياسية الروسية».

وتابع تاياني أنّ روما لم تفكّر أبدا بدعم زعيم «فاغنر» أود أن يكون الأمر واضحًا: «لسنا في حالة حرب مع روسيا، نحن ندافع عن استقلال أوكرانيا، ولا نتدخل في روسيا».