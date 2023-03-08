تاياني: ندعم خفر السواحل الليبي لتجنب المآسي في البحر

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده تدعم خفر السواحل الليبي لتجنب المآسي في البحر الأبيض المتوسط.

وفي إشارة إلى مأساة غرق المهاجرين قُبالة سواحل مقاطعة كالابريا، شدد تاياني على أهمية “التدخلات الوقائية” ضد التدفقات غير النظامية لتجنب حوادث غرق.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن رئيس الدبلوماسية الإيطالية قوله، مخاطبا الاجتماع السنوي لضباط الشرطة المالية: “علينا استيعاب مشكلة الهجرة لتجنب المآسي”.

وأضاف: “ينبغي تجنبها ولهذا السبب نحن ندعم خفر السواحل الليبي.. يتعين التدخل بشكل وقائي، لأنه من الصعب عندئذ إنقاذ مئات الأرواح”.