«تاياني»: نعمل في الملف الليبي من أجل الاستقرار المنطقة بأسرها

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تعمل في الملف الليبي من أجل الاستقرار المنطقة بأسرها مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها تركيا ومِصر والحديث مع جميع القوى في الميدان.

وأوضح تاياني أنّ ليبيا تعيش وضعًا مختلفًا عمّا كانت عليه قبل 5 أو 6 أشهر ومن الضّروري مراعاة ما يحدث، مشيرًا إلى أنّ الأتراك لديهم نفوذ أكبر في إقليم طرابلس بينما لدى المصريّين نفوذ في برقة ولهذا السبب تسعى إيطاليا إلى الحوار مع الجميع.

واشا تاياني إلى أنّ زيارته إلى تونس وتركيا وكذلك زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر تهدف إلى العمل من أجل الاستقرار في المنطقة.