«تاياني»: وضع المهاجرين على الحدود التونسية الليبية «معقد للغاية»

رد وزير الخارجية الإيطالية، أنطونيو تاياني، على الجدل المثار بشأن حقوق الإنسان في الاتفاقية الدولية بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول الهجرة، واصفا وضع المهاجرين العالقين على الحدود بين تونس وليبيا بـ«المعقد للغاية».

وقال تاياني: «لقد طلبنا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تتولى هذا الوضع». لكنه اعترف بأن «المسألة معقدة للغاية»، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف تاياني: «يجب ألا نساعد المهاجرين فقط، بل أيضا المواطنين التونسيين الذين يواجهون صعوبات ويعانون من هذا الوضع. تستخدم الأموال الممنوحة للحكومة التونسية أيضا لمساعدة التونسيين. لا يمكن عمل أكثر من ذلك».

وجدّد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على الحاجة الملحة إلى وجود استراتيجية أوروبية لإيجاد طرق جديدة لتجاوز الأزمات، موضحا «إلا فإن الخطر يكمن في أن روسيا ستقوي نفسها في سيناريوهات عالمية مختلفة»، وفقا لقوله.