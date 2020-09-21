تايلاند.. بسبب «كورونا» أكثر من 150 ألف سائح مُهددون بالسجن

نائب رئيس دائرة الهجرة في تايلاند، أعلن أن أكثر من 150 ألف أجنبي يتوجب عليهم تمديد تأشيراتهم السياحية حتى 26 سبتمبر، وإلا فستتم محاسبتهم على تجاوز فترة الإقامة القانونية في البلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن صحيفة بانكوك بوست عن مسؤول الهجرة التايلاندي قوله: “تجاوز مدة صلاحية التأشيرة السياحية، يعاقب عليه بموجب القانون بالسجن والغرامة “.

ولفت أيضا إلى أنه سيجري ترحيل المخالفين إلى بلدانهم الأصلية، كما يعاقب الأجنبي الذي انتهت مدة صلاحية التأشيرة لأكثر من 90 يوما بالحرمان من دخول تايلاند لمدة عام واحد، في حين إذا تجاوزت مدة التأخير 10 سنوات، يتم إدراج المخالف في القائمة السوداء مدى الحياة.

وكان العديد من الأجانب قد تقطعت بهم السبل في تايلاند منذ نهاية مارس، عندما تم وقف رحلات الركاب الدولية وإغلاق الحدود لمنع انتشار عدوى الفيروس التاجي.

وفي هذا الصدد، مددت سلطات البلاد العفو عن التأشيرة للسياح 3 مرات، تنتهي أخرها في 26 سبتمبر.

أحد خيارات تمديد التأشيرة يتاح من خلال رسائل السفارات التي تصدرها البعثات الدبلوماسية لمواطنيها.

وتشعر السلطات التايلاندية بالقلق من أن بعض السياح الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب لن يجددوا تأشيراتهم، لكنهم يفضلون البقاء في المملكة بشكل غير قانوني بسبب الوضع الوبائي غير المواتي في بلدانهم.

وتجاوز حتى الآن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في تايلاند 3.5 ألف، وتعافى أكثر من 3.3 ألف شخص، وتوفي 59 شخصا، وتسري حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوباءحتى 30 سبتمبر.