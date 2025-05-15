تايلاند تضبط مئات الأطنان من النفايات الإلكترونية قادمة من أمريكا

صادرت السلطات التايلاندية 238 طناً من النفايات الإلكترونية تم استيرادها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر عمليات الضبط لهذا النوع من النفايات منذ بداية العام، وفق ما أعلنت إدارة الجمارك في البلاد.

وقال ثيراج أتانافانيتش، المدير العام للإدارة، إن الشحنة وصلت في عشر حاويات شحن يبلغ طول كل منها 40 قدماً، وقد تم التصريح عنها جمركياً على أنها “خردة معدنية مختلطة” تحتوي على الألمنيوم والنحاس والحديد. إلا أن الفحص كشف عن وجود كميات كبيرة من ألواح الدوائر الإلكترونية ضمن الشحنة، وهو ما يصنف ضمن النفايات الخطرة بموجب “اتفاقية بازل” الدولية.

وأوضح أتانافانيتش أن الشحنة تم اكتشافها أثناء عملية تفتيش عشوائي روتينية، مضيفاً أن السلطات ستباشر اتخاذ إجراءات قانونية تشمل توجيه اتهامات بتقديم بيانات جمركية كاذبة والاستيراد غير المشروع، بالإضافة إلى إعادة تصدير النفايات إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المصادرة في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من التنامي السريع للنفايات الإلكترونية. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد بلغ إجمالي النفايات الإلكترونية حول العالم نحو 62 مليون طن عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز 82 مليون طن بحلول عام 2030، بينما لا يتم إعادة تدوير سوى 22% منها بشكل سليم، وهي نسبة يُتوقع أن تتراجع إلى 20% في نهاية العقد.

وكانت الحكومة التايلاندية قد فرضت حظراً على استيراد عدد من أنواع النفايات الإلكترونية منذ عام 2020، ووافقت في فبراير الماضي على توسيع قائمة المواد المحظورة، ويهدف هذا الحظر إلى الحد من الأضرار البيئية والصحية التي قد تسببها النفايات السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تدخل في تركيب كثير من الأجهزة الإلكترونية.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أشهر، إذ أعلنت السلطات في يناير الماضي عن مصادرة 256 طناً من النفايات الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني من اليابان وهونغ كونغ.

وأكد المسؤولون أن التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الانتهاكات، في ظل سعي البلاد إلى تعزيز الرقابة على الواردات الخطرة وحماية البيئة وصحة السكان.