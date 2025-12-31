تايلاند وكمبوديا تعلنان وقف القتال.. إطلاق سراح 18 جنديًا بعد هدنة حدودية

أطلقت تايلاند سراح 18 جنديًا كمبوديًا كانوا محتجزين منذ يوليو الماضي، عقب التوصل إلى هدنة استمرت أكثر من ثلاثة أيام بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية بين البلدين.

وأكد وزير الإعلام الكمبودي بنه نيث فيكترا لوكالة فرانس برس عودة الجنود إلى الأراضي الكمبودية، مشيرًا إلى أن إطلاق سراحهم تم بالفعل.

وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان رسمي أن عودة الجنود تعد دليلاً على حسن النية وبناء الثقة بين تايلاند وكمبوديا.

وكانت الدولتان قد أعلنتا السبت وقفًا فورياً للمعارك على الحدود التي أودت بحياة 47 شخصًا على الأقل وتسببت بنزوح نحو مليون شخص خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود في نزاع حدودي يمتد على نحو 800 كيلومتر، تحددت حدوده خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وهو نزاع تاريخي يتجدد بين الحين والآخر رغم جهود الوساطة الدولية.