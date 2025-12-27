تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لـ«وقف إطلاق النار»

أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية اليوم السبت توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع تايلاند، بعد ثلاثة أيام من مفاوضات مكثفة بين الجانبين في جنوب شرق آسيا، في محاولة لإنهاء اشتباكات حدودية عنيفة استمرت لأسابيع وأسفرت عن خسائر بشرية وتشريد مئات الآلاف.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الكمبودية أن وزير الدفاع التايلاندي ناثافون ناكفانيت ورئيس وزارة الدفاع الكمبودية تيا سيها وقّعا على الاتفاق الذي يبدأ سريانه اعتبارًا من 27 ديسمبر، مؤكدين الالتزام بالإبقاء على الانتشار الحالي للقوات دون أي تحركات إضافية لتجنب أي تصعيد جديد.

وشدد البيان المشترك على أن أي تعزيزات عسكرية إضافية ستزيد حدة التوتر وتؤثر سلبًا على الجهود طويلة الأمد لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية لكلا الطرفين وفي جميع المناطق.

ويأتي الاتفاق بعد تجدد النزاع المسلّح في 7 ديسمبر، حيث استخدمت القوات العسكرية من الطرفين مدفعية ثقيلة وطائرات، واستمر القتال لأكثر من أسبوعين، وأسفر عن مقتل 22 عسكريًا تايلانديًا وإصابة أكثر من 120، بينما قتل 30 مدنيًا كمبوديًا وأصيب 87 آخرون، واضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية المتضررة.

ويعود النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، حيث تركت لجنة الترسيم بعض المناطق النائية خارج الحدود الرسمية، ومع استقلال كمبوديا عام 1953 أصبحت هذه المناطق محل نزاع مستمر بين البلدين، مع اندلاع مواجهات متفرقة على مدار العقود الماضية.