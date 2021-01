تايوان تتهم الصين بخرق أجوائها لليوم الثاني على التوالي

اتهمت تايوان سلاح الجو الصيني بخرق أجوائها لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع وصول مجموعة هجومية للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” إلى بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الدفاع في تايوان، أن 15 طائرة صينية، منها 12 مقاتلة، دخلت اليوم القطاع الجنوبي-الغربي من منطقة الدفاع التايوانية الجنوبية.

ونشرت الوزارة خريطة تظهر أن تلك الطائرات حلقت فوق المياه الفاصلة بين الجزء الجنوبي من تايوان وجزر براتاس الخاضعة لسيطرتها في بحر الصين الجنوبي.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في الجيش الأمريكي أن مجموعة “ثيودور روزفلت” الهجومية دخلت أمس السبت بحر الصين الجنوبي بهدف “إجراء عمليات روتينية لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري”.

وسبق أن أعلن أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي أن الصين تشكل دون أدنى شك “أخطر تحد أمام واشنطن، مقارنة مع أي دولة أخرى”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

.@USNavy Theodore Roosevelt Carrier Strike Group entered the South China Sea to conduct routine operations.

Read more here at https://t.co/Vb8tPOkPLC

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) January 24, 2021