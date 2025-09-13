تايوان تحذر: الصين تستعد للحرب وتسعى لإزاحة أمريكا من قيادة العالم

قال مسؤول تايواني، السبت، إن الصين تستعد للحرب بهدف ضم تايوان، مع محاولة التأثير على نفوذ الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستبدالها كقائد عالمي.

وأوضح تشيو تشوي تشنغ، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، لمؤسسة التراث الأميركية في واشنطن، أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

وأضاف تشنغ أن الصين، في سعيها إلى “الوحدة مع تايوان”، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأميركي من المنطقة، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقائد عالمي، “من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يُطلق عليه الحلم الصيني”.

وأشار المسؤول التايواني إلى أن بكين “تستعد بنشاط للحرب”، مع تكثيف النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة، وهو ما يعكس تصعيداً ملموساً يثير القلق الإقليمي والدولي.

وقال تشنغ: “إذا استولت الصين على تايوان بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير متسلسل وتقويض توازن القوى الإقليمي، ويهدد بشكل مباشر أمن وازدهار الولايات المتحدة”.

وأكد أن تايوان، المنتج الرائد عالمياً للرقائق الإلكترونية المتطورة، تشكل مركزاً حيوياً للتكنولوجيا الفائقة.

وأضاف: “إذا تم المساس بدور تايوان في هذا المجال، فسيكون ذلك خسارة كبيرة للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وقطاع التكنولوجيا فيها”.