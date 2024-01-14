تايوان تدعو الصين لمواجهة الواقع واحترام نتائج الانتخابات

دعت تايوان الصين إلى “مواجهة الواقع” واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز لاي تشينغ-تي، المؤيد لاستقلال الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية التايوانية دعوتها بكين إلى “احترام نتائج الانتخابات الرئاسية ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح”.

وتعهد لاي تشينغ-تي، مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي الفائز بالانتخابات بالدفاع عن الجزيرة في مواجهة “تهديدات الصين المستمرة وترهيبها”.

وتعتبر السلطات الصينية أن لاي “خطر جسيم” بسبب مواقفه المؤيدة للاستقلال، . وبعد إعلان فوزه ، شددت بكين على أن “إعادة التوحيد” مع تايوان “حتمية”.

في هذا الوقت أعلن مكتب التمثيل الأميركي في تايبيه أن وفدا أميركيا يصل اليوم إلى تايوان، وسيجري الوفد المكلّف من إدارة جو بايدن محادثات مع “عدد من الشخصيات البارزة” وهو ما سيزيد من غضب الصين، التي تحذّر من أي تقارب دبلوماسي مع تايوان، خصوصا من قبل واشنطن.

وكانت بكين انتقدت بشدة تهنئة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لاي على انتخابه رئيسا.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية الأحد إن البيان “يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة بـاستقلال تايوان”، مضيفا “إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة، وقدمنا احتجاجات قوية لدى الجانب الأميركي”.