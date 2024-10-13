تايوان تعلن حالة «التأهب القصوى».. وتؤكّد استعدادها اللردّ

أعلنت تايوان، دخول الجيش في حالة “تأهب قصوى” بعد رصد حاملة الطائرات الصينية “لياونينغ” قرب قناة باشي جنوب الجزيرة، مؤكدة استعدادها للرد إذا لزم الأمر.

وأصدرت وزارة الدفاع التايوانية بيانا، قالت فيه: إن “مجموعة بحرية صينية بقيادة حاملة الطائرات “لياونينغ” دخلت المياه بالقرب من قناة باشي، التي تربط بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ وتفصل تايوان عن الفلبين”، مرجحة “دخول مجموعة الحاملة إلى غرب المحيط الهادئ”.

وفي وقت سابق، نشرت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني، المسؤولة عن منطقة تضم تايوان، “مقطع فيديو دعائي على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “مستعدون تماما للمعركة”.

وأظهر الفيديو “طائرات مقاتلة وسفن حربية تعمل مع قاذفات صواريخ تتحرك إلى مواقعها ومركبات هجومية برمائية، مع خريطة صغيرة لتايوان”.

هذا وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه، منذ العام 2016 وتولي “تساي إنغ وين” رئاسة تايوان ووصول خليفتها “لاي تشينغ-تي” إلى المنصب هذا العام.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان في السنوات الأخيرة، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد الصين اللجوء إلى القوة العسكرية لإعادة الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزّا من أراضيها، إلى كنفها، وأجرت الصين ثلاث مناورات واسعة النطاق في العامين الماضيين، مستخدمة سلاح الطيران والبحرية لتطويق الجزيرة.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army on Sunday released the latest footage of military trainings, including air, land and sea training. pic.twitter.com/BzpUdjFawA — CGTN (@CGTNOfficial) October 13, 2024