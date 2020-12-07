تايوان.. غرامة مالية على خرق قيود كورونا لـ8 ثوان فقط

فرضت السلطات التايوانية غرامة قدرها 3500 دولار أمريكي على رجل انتهك قواعد الحجر الصحي لمدة ثماني ثوان فقط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الصحة في المدينة قولها، إن الرجل وهو عامل مهاجر من الفلبين، كان يخضع للحجر الصحي في فندق بمدينة كاوشيونغ عندما خرج لفترة وجيزة من غرفته إلى الردهة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية بأن موظفي الفندق الذين اتصلوا بوزارة الصحة ضبطوا الرجل عبر كاميرات المراقبة وتم تغريمه بـ100 ألف دولار تايواني أي حوالي 3500 دولار.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، سجلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة 716 حالة إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات فقط.