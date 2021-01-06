تبادل محتجزين بين قوات البركان وعناصر حفتر

تم اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة، تبادل محتجزين بين قوات حفتر وقوات بركان الغضب، بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا، بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وجهود من الحكماء والأعيان.

وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية، فقد تم الإفراج على 8 عناصر من قوات بركان الغضب، مقابل 20 عنصر من قوات حفتر.

وأشارت المصادر إلى أنه ستكون هناك دفعات قادمة أخرى في عملية تبادل جديدة.

شاهد | الجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني يبادل 20 عنصرا من مليشيات حفتر بـ 8 من أبطال الجيش الليبي بمنطقة #الشويرف.#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/NdiyEynQUz — قناة فبراير (@FebruaryChannel) January 6, 2021

إتمام عملية تبادل المحتجزين بين الطرفين في منطقة الشويرف بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة.#ليبيا_بانوراما pic.twitter.com/BnWQi8KK35 — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) January 6, 2021

وفي وقت سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما وصفته بالنجاح الكبير الذي تحقق والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنها تغتنم هذه الفرصة لتحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف السويسرية، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.

من جهتها أعربت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في بيان، عن سعادتها الغامرة وتقديرها لهذا العمل الذي وصفته بـ”الوطني”.

وأكدت اللجنة إصرارها وعزيمتها على المضي قدماً في تحقيق السلام والأمن للوطن والمواطن في كامل ربوع البلاد، بحسب البيان.