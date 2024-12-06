تباين أسعار النفط بعد قرار «أوبك بلس»

تباينت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة رغم قرار مجموعة “أوبك بلس” تأجيل خطط تقليص خفض الإنتاج الطوعي ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 68.34 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 72.07 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.03% عن سعر الإغلاق السابق.

ويوم أمس أرجأت مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج للمرة الثالثة، وقررت المجموعة البدء في تقليص التخفيضات الطوعية للإنتاج في أبريل المقبل.