تباين في أسعار العملات الدولية أمام الدينار

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 د‫ينار مقابل 4.83 د‫ينار، وارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.22 دينار. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.10 دينار أمس.

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.